Жена Резника высказалась после слухов о появлении преемницы Пугачевой

Жена знаменитого поэта-песенника Ильи Резника, Ирина Романова, заявила, что ее муж не делал громких заявлений о преемнице певицы Аллы Пугачевой.

В сети Резнику стали приписывать слова. Согласно им якобы певица Азиза станет преемницей Пугачевой, которая уехала из России, сообщает 5-tv.ru.

«Этого он не говорил. Это дизайнер Аника Керимова сказала», — сказала Ирина Романова.

Напомним, что Алла Пугачева обещала в конце лета вернуться в Россию. Сейчас звезда вместе со своими наследниками находится в Юрмале.