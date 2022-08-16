Жена Резника высказалась после слухов о появлении преемницы Пугачевой

По словам Ирины Романовой, ее муж никаких громких заявлений не делал.
Илья Резник с женой

Илья Резник с женой. Фото: Global Look Press

Жена знаменитого поэта-песенника Ильи Резника, Ирина Романова, заявила, что ее муж не делал громких заявлений о преемнице певицы Аллы Пугачевой.

В сети Резнику стали приписывать слова. Согласно им якобы певица Азиза станет преемницей Пугачевой, которая уехала из России, сообщает 5-tv.ru.

«Этого он не говорил. Это дизайнер Аника Керимова сказала», — сказала Ирина Романова.

Напомним, что Алла Пугачева обещала в конце лета вернуться в Россию. Сейчас звезда вместе со своими наследниками находится в Юрмале.

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