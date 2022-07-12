Жена Реввы купила квартиру в небоскребе за 170 миллионов рублей

В период пандемии коронавируса, которая только-только закончилась, многие российские артисты жаловались на отсутствие гонораров и нормальных заработков. Однако понятие нормальности у всех относительное.

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К примеру, семья Александра и Анжелики Реввы на днях прикупила квартиру на 57-м этаже небоскреба Neva Towers в районе «Москва-Сити» за 170 миллионов рублей. Записали недвижимость на жену комика.

Также Реввы владеют роскошным коттеджем с авторским дизайном в 50 километрах от МКАД в 250 квадратных метров.

Источник: «СтарХит».

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