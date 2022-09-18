Жена Райана Рейнольдса опубликовала «беременные» фото, чтобы избавиться от папарацци

Голливудская актриса Блейк Лайвли, в четвертый раз беременная от Райана Рейнольдса, опубликовала в одной из социальных сетей целую кучу фотографий с животиком. Будущая мать надеется, что теперь многочисленные папарацци перестанут подкарауливать ее возле дома.

«Вот фотографии из реальной жизни, на которых я беременна. Надеюсь, что теперь 11 парней, околачивающихся возле моего дома, оставят меня в покое. Вы пугаете меня и моих детей», - обратилась 35-летняя Блейк к фотографам.

Она также поблагодарила всех своих поклонников за то, что они отписываются от аккаунтов, публикующих фото их старших детей.