Жена Райана Рейнольдса опубликовала «беременные» фото, чтобы избавиться от папарацци

Звезда «Сплетницы» просит фотографов, дежурящих возле дома, оставить ее семью в покое.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вновь станут родителями

Блейк Лайвли вновь беременна. Фото: соцсети

Голливудская актриса Блейк Лайвли, в четвертый раз беременная от Райана Рейнольдса, опубликовала в одной из социальных сетей целую кучу фотографий с животиком. Будущая мать надеется, что теперь многочисленные папарацци перестанут подкарауливать ее возле дома.

«Вот фотографии из реальной жизни, на которых я беременна. Надеюсь, что теперь 11 парней, околачивающихся возле моего дома, оставят меня в покое. Вы пугаете меня и моих детей», - обратилась 35-летняя Блейк к фотографам.

Она также поблагодарила всех своих поклонников за то, что они отписываются от аккаунтов, публикующих фото их старших детей.

Напомним, что Райан Рейнольдс и звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли за десять лет брака успели дать жизнь трем девочкам и теперь ожидают появления четвертого отпрыска. Фанаты полагают, что звездная пара не собирается сдаваться, пока у их дочерей не появится братик.

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