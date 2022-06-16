Жена Райана Гослинга показала его в образе Кена из нового фильма «Барби»

Актер снимается в роли культовой куклы вместе с Марго Робби.
Райан Гослинг

Райан Гослинг. Фото: Global Look Press

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, в Лондоне снимается художественный фильм про куклу Барби, в котором Марго Робби играет собственно Барби, а роль Кена досталась Райану Гослингу.

Марго в образе куклы мы уже видели, а вот Райана — еще нет. Но 15 июня его жена Ева Мендес, которая поехала в Великобританию вслед за супругом, опубликовала в социальной сети фото Гослинга в образе. У 41-летнего актера обесцвечены волосы и открыт загорелый пресс.

Райан Гослинг в образе Кена. Фото: соцсети

«Так смешно. Так хорошо. Так рада показать это вам», — подписала фото Ева.

Она также добавила хэштег #Thatsmyken («Это мой Кен»).

Напомним, что в фильме будут разные версии Барби и ее возлюбленного, так что Гослинг будет не единственным красавчиком в картине. Недавно актер Симу Лю признался, что сделал себе эпиляцию ради съемок в этом проекте, так что он тоже щегольнет полуобнаженным телом на экране.

Премьеру стоит ждать не раньше 2023 года.

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