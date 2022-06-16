Жена Райана Гослинга показала его в образе Кена из нового фильма «Барби»

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, в Лондоне снимается художественный фильм про куклу Барби, в котором Марго Робби играет собственно Барби, а роль Кена досталась Райану Гослингу.

Марго в образе куклы мы уже видели, а вот Райана — еще нет. Но 15 июня его жена Ева Мендес, которая поехала в Великобританию вслед за супругом, опубликовала в социальной сети фото Гослинга в образе. У 41-летнего актера обесцвечены волосы и открыт загорелый пресс.