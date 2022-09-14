Жена Пьера Нарцисса оттаскала за волосы его любовницу во время вечера памяти

Накануне, 13 сентября, в Москве прошло скорбное мероприятие - вечер памяти певца Пьера Нарцисса, которого не стало в июне этого года.
Друзья и близкие Пьера Нарцисса собрались, чтобы еще раз вспомнить о нем. На вечере были замечены Миша Гребенщиков, Катя Лель, Ира Ортман и другие вокалисты. Ближе к полуночи на мероприятие явилась любовница покойного Пьера Нарцисса Ксения Грин.
Жена покойного Нарцисса Валерия Калачева выставила ее за дверь, но Ксения вернулась и устроила скандал. Как рассказал директор Нарцисса Сергей Дворцов, между Валерией и Грин завязалась драка. Он лично растаскивал двух женщин.
Пьер Нарцисс и Валерия Калачева. Фото: Global Look Press
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«Грин стала угрожать мне и Валерии, все было в пьяном бреду. После этого Лера не выдержала и пошла разбираться. Сначала все было на словах, потом завязалась драка. Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила! Все это закончилось приходом полиции. Валерия написала заявление, и Грин тоже — она обвинила Леру в нанесении побоев. Вот так прошел вечер памяти Пьера...» — рассказал директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.
По материалам «СтарХита»