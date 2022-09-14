Жена Пьера Нарцисса оттаскала за волосы его любовницу во время вечера памяти

Накануне, 13 сентября, в Москве прошло скорбное мероприятие - вечер памяти певца Пьера Нарцисса, которого не стало в июне этого года.

Друзья и близкие Пьера Нарцисса собрались, чтобы еще раз вспомнить о нем. На вечере были замечены Миша Гребенщиков, Катя Лель, Ира Ортман и другие вокалисты. Ближе к полуночи на мероприятие явилась любовница покойного Пьера Нарцисса Ксения Грин.

Жена покойного Нарцисса Валерия Калачева выставила ее за дверь, но Ксения вернулась и устроила скандал. Как рассказал директор Нарцисса Сергей Дворцов, между Валерией и Грин завязалась драка. Он лично растаскивал двух женщин.