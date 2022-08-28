«Жена оставила одного»: Шукшина высмеяла Галкина, сравнив с бездомным

На нем можно увидеть юмориста, сидящего у стены в старом пуховике. Максим Галкин просит милостыню. Рядом кепка, в которую следует кидать монеты.

«Жена оставила одного», - подписала кадр Мария Шукшина.

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Напомним, что жена Максима Галкина певица Алла Пугачева вернулась на родину. Их с Галкиным дети Гарри и Лиза пойдут через несколько дней в третий класс Первой московской гимназии. Сам шоумен выступает в Европе и в Россию пока не собирается.