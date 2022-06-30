Жена и дочь Пьера Нарцисса настаивали на его похоронах в России, но уступили африканской родне певца

После прощания с Пьером Нарциссом в Москве 30 июня гроб с телом певца будет отправлен в Камерун, к его семье. Хотя бывшая жена артиста Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель хотели бы, чтобы их близкого человека похоронили в России. Об этом они рассказали журналистам во время траурной церемонии.

Однако категорически против выступили мать и сестра Нарцисса. Они потребовали, чтобы тело Пьера было доставлено в родной Камерун, и посольство встало на их сторону.

По словам Валерии, крайний разговор с представителем дипломатического ведомства прошел на грани конфликта. Чиновник уверял, что у посольства связаны руки, ведь это желание прямых родственников покойного, а в конце и вовсе бросил трубку.

В это же время бывший концертный директор певца Рим Габидуллин поддержал решение о том, что артист будет похоронен у себя на родине.

Напомним, Пьер Нарцисс умер 21 июня после неудачной операции на почке. Исполнителю хита «Шоколадный заяц» было всего 45 лет.

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