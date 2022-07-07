Жена Гогена Солнцева угрожает расправой людям, обвинившим ее в смерти свекрови

Мать шоумена Гогена Солнцева умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусом, однако один из экстрасенсов увидел в ее смерти мистический след. Мужчина громогласно заявил, что за трагическими событиями стоит супруга блогера Полина.

Слухи дошли до супруги эпатажного актера. Женщина пришла в ярость, услышав обвинения в свой адрес.

«Я ему зубы выбью при встрече. Он, наверное, обожрался припав со снадобьями, вот и несет всякую чушь. На чужом горе нельзя пиариться! Ему надо думать головой прежде, чем такую ересь нести», — эмоционально высказалась звездная жена.

Ранее сообщалось, что мать Гогена Солнцева перед смертью ненадолго пришла в сознание и обратилась к сыну. С наследником у женщины были непростые отношения, поэтому ему было мало что известно о состоянии родительницы.

Источник: prozvezd.info