Жена Гогена Солнцева прокомментировала его желание сменить пол

Стало известно, что популярный шоумен Гоген Солнцев собирается сделать операцию по смене пола. Об этом высказалась его новая супруга Полина.

По ее словам, Гогена она уже не видела довольно давно — он не появляется дома. О том, что Гоген собирается сменить пол, ей стало известно от матери Екатерины Терешкович. Девушка отреагировала на новость достаточно резко.

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