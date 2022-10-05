Жена Цекало вышла на прогулку в новом откровенном платье с глубоким декольте

Четвертая по счету супруга российского продюсера Александра Цекало продолжает удивлять своих подписчиков смелыми нарядами. На этот раз Дарина Эрвин показала в соцсети свое фото в красном платье с мелкими белыми цветами.
Декольте у платья было настолько глубоким, что все поклонники получили шанс оценить размеры груди 31-летней исполнительницы роли Мэй в фильме «Мажор».
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Новое платье Дарины Эрвин. Фото: соцсети
Судя по геолокациям, которые актриса ставит в соцсетях, несколько дней назад она вместе со своей маленькой собачкой Цури была в Лос-Анджелесе, а во вторник все с той же пушистой любимицей отметилась уже на востоке США - в Нью-Йорке.