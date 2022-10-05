Жена Цекало вышла на прогулку в новом откровенном платье с глубоким декольте

Четвертая по счету супруга российского продюсера Александра Цекало продолжает удивлять своих подписчиков смелыми нарядами. На этот раз Дарина Эрвин показала в соцсети свое фото в красном платье с мелкими белыми цветами.

Декольте у платья было настолько глубоким, что все поклонники получили шанс оценить размеры груди 31-летней исполнительницы роли Мэй в фильме «Мажор».

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