Жена Цекало вышла на прогулку в новом откровенном платье с глубоким декольте

Актриса и художница путешествует по Соединенным Штатам со своей собачкой.
Дарина Эрвин

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Четвертая по счету супруга российского продюсера Александра Цекало продолжает удивлять своих подписчиков смелыми нарядами. На этот раз Дарина Эрвин показала в соцсети свое фото в красном платье с мелкими белыми цветами.

Декольте у платья было настолько глубоким, что все поклонники получили шанс оценить размеры груди 31-летней исполнительницы роли Мэй в фильме «Мажор».

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Новое платье Дарины Эрвин. Фото: соцсети

Судя по геолокациям, которые актриса ставит в соцсетях, несколько дней назад она вместе со своей маленькой собачкой Цури была в Лос-Анджелесе, а во вторник все с той же пушистой любимицей отметилась уже на востоке США - в Нью-Йорке.

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