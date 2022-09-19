Жена Алексея Ягудина проговорилась, кто кормит их семейство

Татьяна Тотьмянина выдала правду о том, кто заботится о семейном бюджете. Фигуристка дала понять, что главная обязанность ее мужа делать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Главный кормилец в семье - Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион - добытчик, ответственный за безбедное существование жены и дочерей.

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Сама же Татьяна берет на себя функцию разумного распределения средств: просчитать и рассчитать все так, чтобы не растранжирить заработанное Ягудиным.