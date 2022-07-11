Железняк проболталась, что ее дети не смотрели «Сваты» по телевизору

Олеся Железняк в одном из своих интервью призналась, что ее дети не смотрели сериал «Сваты» по телевизору. Похоже, что актриса не навязывает своим близким проекты, в которых она снимается.

К тому же, Олеся дала понять, что когда она дома, ее отпрыски едва ли будут просиживать вечера у телевизора, любуясь маминой игрой. Им ценнее личное общение, нежели такое любование по ТВ.

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«Нет, просто мы их сами не смотрим. К тому же, их если и показывают, то поздно, когда дети уже спят. Да и если мама дома, дети уже не будут смотреть ее по телевизору: им интереснее смотреть на меня настоящую», — заверила Олеся.

При этом актриса дала понять, что вся съемочная группа успела прикипеть к «Сватам». Последний седьмой сезон сериала выдался непростым. Его снимали несколько лет с перерывами.

По материалам myslo

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