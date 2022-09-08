«Желают королевскую двойню — мальчика и девочку»: Фахрийе Эвджен в лифе прикрыла округлившийся живот штанами на резинке

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен познакомились на съемках турецкого сериала «Королек — птичка певчая». Примечательно, что актриса должна была сниматься и в «Великолепном веке». Ей сулили роль Хюррем султан. Однако дорогу Фахрийе перешла турецко-немецкая аткриса Мерьем Узерли. А Бурак Озчивит сыграл в сериале Малкочоглу Бали-бея.
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Бурак Озчивит женился на Фахрийе в 2017-м, у пары была пышная свадьба в Стамбуле. А спустя два года Эвджен родила первенца — сына Карана. По слухам, актриса вот-вот подарит мужу еще одного малыша. А поклонники подозревают, что Фахрийе может ждать королевскую двойню — мальчика и девочку.
«Мы невероятно взволнованны и очень счастливы… Мальчик или девочка? Достаточно иметь здорового ребенка. Я уже привык к бессонным ночам. Я прошел стажировку с Караном», — делится отцовским опытом Бурак Озчивит.
Фахрийе Эвджен в лифе прикрыла округлившийся животик штанами на резинке. Фото: личный архив
Позируя на яхте в лифе от бикини, Фахрийе Эвджен прикрыла округлившийся животик брюками палаццо на резинки. Штанишки такого фасона обычно носят беременные.
«Желаем королевскую двойню — мальчика и девочку», «А что если и правда будут близнецы?», «Животик так округлился», «Талия раздалась вширь», «Там у нее двойня?», «Красотка!», «Папаша будет рад и сыну, и лапочке-дочке», — написали фолловеры.
По материалам Gazetevatan.