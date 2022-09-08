«Желают королевскую двойню — мальчика и девочку»: Фахрийе Эвджен в лифе прикрыла округлившийся живот штанами на резинке

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен познакомились на съемках турецкого сериала «Королек — птичка певчая». Примечательно, что актриса должна была сниматься и в «Великолепном веке». Ей сулили роль Хюррем султан. Однако дорогу Фахрийе перешла турецко-немецкая аткриса Мерьем Узерли. А Бурак Озчивит сыграл в сериале Малкочоглу Бали-бея.

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Бурак Озчивит женился на Фахрийе в 2017-м, у пары была пышная свадьба в Стамбуле. А спустя два года Эвджен родила первенца — сына Карана. По слухам, актриса вот-вот подарит мужу еще одного малыша. А поклонники подозревают, что Фахрийе может ждать королевскую двойню — мальчика и девочку.