«Желаю всем сердцем»: Рубальская призвала Пугачеву вернуться в Россию

В начале марта Алла Пугачева с семьей уехала из России. Сначала знаменитости жили в Израиле, а недавно приехали в Латвию. В Юрмале Примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми остановилась в своем любимом особняке «Марта».

Накануне появились новости о том, что Алла Борисовна и шоумен собираются и вовсе перебраться в США. Якобы они уже присмотрели дом в Калифорнии, для покупки которого решили распродать всю недвижимость в России.