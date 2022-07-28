«Желаю всем сердцем»: Рубальская призвала Пугачеву вернуться в Россию

В начале марта Алла Пугачева с семьей уехала из России. Сначала знаменитости жили в Израиле, а недавно приехали в Латвию. В Юрмале Примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми остановилась в своем любимом особняке «Марта».
Накануне появились новости о том, что Алла Борисовна и шоумен собираются и вовсе перебраться в США. Якобы они уже присмотрели дом в Калифорнии, для покупки которого решили распродать всю недвижимость в России.
Тем временем поэт-песенник Лариса Рубальская буквально мечтает о том, чтобы Пугачева вернулась домой.
«Я хочу, чтобы Алла вернулась, и этого желаю всем сердцем. Я бы написала еще для нее песни. Для мастера я всегда готова. Кстати, у нее есть одна моя песня, еще не спетая, она очень хорошая. Хотелось бы, чтобы Алла все же ее исполнила», — цитирует Рубальскую prozvezd.info.
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Напомним, ранее Пугачева заявляла, что к сентябрю вернется в Россию.