«Желаю тебе мужа-инвалида»: Поргина прокляла Меньшову

Людмила Поргина - бывшая жена актера Николая Караченцова. После автомобильной аварии артист тяжело болел и не мог самостоятельно передвигаться. Супруга ухаживала за любимым мужем и была с ним рядом до последней минуты.

Поргина также старалась чаще выводить Караченцова в свет, несмотря на недуг. Актриса считала, что таким образом он сможет почувствовать себя нужным человеком.

Однако находились коллеги, которые критиковали ее за это. Например, Юлия Меньшова считала, что Поргина просто пиарится на больном муже.

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«Вдруг она стала говорить: «А вы во французском ресторане с Колей были! А на какие деньги вы ходили? А что вы пиаритесь, все ходите с ним?» Это было несколько оскорбительно, я Юлю знаю еще маленькой. Она мне не пожала руку.