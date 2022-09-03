«Жду пост про стыдливое и пошлое»: Собчак подколола Красовского

«Трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант - заставить себя работать и делать это продуктивно», - говорил Владимир Путин.

После этого Собчак добавила: «Жду пост про стыдливое и пошлое от Антона Красовского».

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Ранее Собчак и Красовский не раз обменивались колкими репликами в соцсетях. Светская львица, к примеру, говорила, что журналист будет вести одну из программ на Первом канале. Красовский опроверг эту информацию.