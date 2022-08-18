Ждет водопад денег: Павел Глоба назвал два знака зодиака, к которым придет успех

Астролог рассказал, кому после 18 августа улыбнется удача.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Известный астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, которые скоро окажутся в так называемом "королевском" градусе Венеры. По мнению специалиста, с 18 августа их ждет успех в финансовых вопросах и личной жизни.

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Водолеям предстоит пройти через целую вереницу событий, большая часть из которых будет приятной, но отнимет много сил. 

Глоба посоветовал людям этого знака не распыляться, а выбрать наиболее важные сферы и сосредоточить усилия. Так они смогут добиться успеха в финансовых вопросах или личной жизни.

Скорпионам будет сопутствовать удача на профессиональном фронте. Все дела будут даваться на удивление легко, что в итоге поможет подготовить благоприятную материальную и карьерную почву  на ближайшие месяцы.

Как пишет портал Prokazan, представителям этого знака стоит опасаться завистников, которых разозлит их невероятное везение.

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