Ждет водопад денег: Павел Глоба назвал два знака зодиака, к которым придет успех

Известный астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, которые скоро окажутся в так называемом "королевском" градусе Венеры. По мнению специалиста, с 18 августа их ждет успех в финансовых вопросах и личной жизни.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Водолеям предстоит пройти через целую вереницу событий, большая часть из которых будет приятной, но отнимет много сил.

Глоба посоветовал людям этого знака не распыляться, а выбрать наиболее важные сферы и сосредоточить усилия. Так они смогут добиться успеха в финансовых вопросах или личной жизни.