«Ждет только счастье и рай»: Красовский высказался о будущем Кадырова

По словам Красовского, Кадыров - абсолютно героический и выдающий человек, что бы о нем не думали. «Я не вижу, чтобы его будущее было тусклым, блеклым и неинтересным», - заявил Красовский.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Рамзан Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске и заявил, что в ближайшее время не намерен уходить с поста руководителя региона.