«Ждет только счастье и рай»: Красовский высказался о будущем Кадырова

Телеведущий Антон Красовский в программе «И снова здравствуйте» рассказал о будущем главы Чечни Рамзана Кадырова.
«У него светлое и прекрасное будущее. Рамзан Кадыров – герой России. Абсолютно убежден, что Рамзана Ахматовича ждет только счастье и рай. Потому что если у него и были грехи в детстве и в подростковом периоде, то он их замолил».
По словам Красовского, Кадыров - абсолютно героический и выдающий человек, что бы о нем не думали. «Я не вижу, чтобы его будущее было тусклым, блеклым и неинтересным», - заявил Красовский.
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Ранее Рамзан Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске и заявил, что в ближайшее время не намерен уходить с поста руководителя региона.