«Ждем от виновника шуток»: Шахназаров посмеялся над новоиспеченным иноагентом Галкиным*

Журналист в числе первых отреагировал на новости.
Максим Галкин

Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Телеведущего Максима Галкина 16 сентября Минюст включил Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Это значит, что артист находится под «иностранным влиянием», либо получает иностранную поддержку. То есть, по сути, такой статус говорит о том, что его обладатель работает в интересах другого государства, но не России. Что, собственно, и демонстрировал Галкин* в последние полгода, высказывая свою поддержку Украине.

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В числе первых на новое звание Галкина* отреагировал журналист Михаил Шахназаров. Он давно и пристально следит за мужем Аллы Пугачевой и негодует по поводу того, как тот на своих концертах высмеивает Россию.

«Максима Галкина* признали иноагентом. Ждем от виновника шуток за 300», - посмеялся журналист. Сам муж Примадонны еще не прокомментировал свой новый статус.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

 

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