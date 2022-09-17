«Ждем от виновника шуток»: Шахназаров посмеялся над новоиспеченным иноагентом Галкиным*

Телеведущего Максима Галкина 16 сентября Минюст включил Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Это значит, что артист находится под «иностранным влиянием», либо получает иностранную поддержку. То есть, по сути, такой статус говорит о том, что его обладатель работает в интересах другого государства, но не России. Что, собственно, и демонстрировал Галкин* в последние полгода, высказывая свою поддержку Украине.

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