Ждать осталось недолго: что известно о новом, восьмом сезоне сериала «Сваты»

Комедийный сериал «Сваты» о приключениях двух семей — деревенской и городской — очень быстро стал всенародно любимым. За отношениями кланов Будько и Ковалевых, а также развитием и расширением семьи их наследников зрители наблюдали не только в России, но и за ее пределами с 2008 года. С того времени вышло семь сезонов, причем последнего фанатам ждать пришлось 10 лет, и вышел он в 2021 году.

Новый, восьмой по счету сезон «Сватов», судя по всему, не заставит себя ждать так долго, как его предшественник. Об этом поведал кинокритик Николай Горбашев в интервью сайту Solenko.info. Он рассказал, что к съемкам продолжения комедии труппа приступит уже в этом году, а на экраны сериал выйдет весной-летом следующего.

Кроме того, известно, что актрисы Анны Кошмал в продолжении не будет. За чрезмерно агрессивную позицию ее не станут приглашать на съемки, как и других украинских актеров.