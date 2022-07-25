«Ждать благодарности от этой артистки – глупо»: Садальский разнес звезду «Сватов» Кошмал

Анна Кошмал составила свой «черный список» российских звезд. Включила она в него и своих экранных бабушку и дедушку – Татьяну Кравченко и Федора Добронравова. Возмущенный случившимся коллега Татьяны Эдуардовны, актер Стас Садальский осудил украинскую актрису.

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«Читаю: «молодая артистка из «Сватов» включила своих партнеров по фильму Кравченко и Добронравова в список врагов… Спрашиваю? Ждать благодарности от этой артистки – глупо, а быть ей неблагодарной – подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее Федя ночью повез в скорую!» - написал артист у себя в Telegram.

Садальский рассказал, что Кравченко тоже считает подлой Кошмал. Раньше они с Добронравовым по-настоящему любили свою экранную внучку.