«Ждали родных... Но никто не приехал»: почему отложили похороны Бориса Моисеева

Продюсер Леонид Дзюник объяснил, почему отложили похороны Бориса Моисеева. Прощание с музыкантом состоялось только 2 октября. Оказывается, ждали родственников покойного артиста. Вот только те проигнорировали скорбное событие.

Проводить музыканта в последний путь пришли его звездные друзья и поклонники. На Троекуровском кладбище в зале церемоний появились: Филипп Киркоров, сестры Зайцевы, Нинель Кобзон, модельер Игорь Гуляев, Надежда Бабкина, Алена Апина с дочкой-крестницей Бориса Моисеева - Ксенией, Николай Басков, Лолита Милявская, Клара Новикова, Николай Трубач. Также присутствовал на похоронах и арт-директор певца Сергей Горох.

Зато Алла Пугачева на прощании с Борисом Моисеевым не появилась. Она покинула Россию, улетев с детьми на частном джете. Поговаривают, что Примадонна выставила замок в деревне Грязь на продажу. По слухам, она в Израиле.

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