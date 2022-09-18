«Ждала, когда они уедут»: вымотанная Муцениеце рассказала правду о детях от Прилучного

Это признание Агата Муцениеце сделала во время онлайн общения с фолловерами, вернувшись домой со съемок.

«Я отвезла детей к отцу. Животные сейчас живут в другом месте. Дома не осталось никого. У меня был сложный-сложный график. Дети вернулись на пару дней, а потом опять уехали. Я прямо ждала, когда они уедут», — поведала Агата Муцениеце.