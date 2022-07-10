«Жажда жизни»: раскрыто истинное отношение Пугачевой к диетам и алкоголю

Пока Алла Пугачева с семьей дышит прибалтийским морским бризом и гуляет по набережным в Юрмале, близкий к ее окружению человек рассказал некоторые подробности из ее жизни.

Так, собеседник поведал, какое у Примадонны отношение к здоровому образу жизни.