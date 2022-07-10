«Жажда жизни»: раскрыто истинное отношение Пугачевой к диетам и алкоголю

Примадонна старается вести здоровый образ жизни.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Пока Алла Пугачева с семьей дышит прибалтийским морским бризом и гуляет по набережным в Юрмале, близкий к ее окружению человек рассказал некоторые подробности из ее жизни.

Так, собеседник поведал, какое у Примадонны отношение к здоровому образу жизни.

«Она постоянно пытается его придерживаться, садится на диеты, но это у нее получается не очень хорошо. Дело в том, что Алла и в юности не особенно этим заморачивались — жажда жизни во всех ее проявлениях побеждала», - цитирует МК.ru собеседника.

 

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

А вот в приемах пищи Алла Борисовна себя ограничивает.

«Жаренное, жирное не ест. Алкоголь практически тоже не употребляет или по минимуму. Довольно строгая программа по употреблению сладкого. Но все это сегодня — правила питания любого цивилизованного человека», - добавил собеседник издания.

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Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что к сентябрю вернется в Россию, чтобы отвести двойняшек в школу.

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