Жарятся булочки: новая пассия Гарика Харламова на яхте подставила солнышку рельефные ягодицы

Звезда серила «Гусар» Катерина Ковальчук по окончании съемок второго сезона поспешила продлить себе лето и улетела на море с сестрой и племянницей. Новая пассия Гарика Харламова часто отдыхает без бойфренда — у них в принципе отношения стали больше похожи на приятельские, хоть люди и опровергают расставание.

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Ковальчук поделилась с подписчиками кадрами своей морской прогулки. Актриса в монокини телесного цвета возлежала на палубе яхты, подставив рельефные ягодицы солнышку. Загореть она пока не успела, потому что на других снимках следов от солнечных лучей подписчики не обнаружили.