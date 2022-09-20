Жарятся булочки: новая пассия Гарика Харламова на яхте подставила солнышку рельефные ягодицы

Звезда серила «Гусар» Катерина Ковальчук по окончании съемок второго сезона поспешила продлить себе лето и улетела на море с сестрой и племянницей. Новая пассия Гарика Харламова часто отдыхает без бойфренда — у них в принципе отношения стали больше похожи на приятельские, хоть люди и опровергают расставание.
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Ковальчук поделилась с подписчиками кадрами своей морской прогулки. Актриса в монокини телесного цвета возлежала на палубе яхты, подставив рельефные ягодицы солнышку. Загореть она пока не успела, потому что на других снимках следов от солнечных лучей подписчики не обнаружили.
Катерина Ковальчук. Фото: соцсети