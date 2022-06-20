Жарко стало? Наталья Рудова расстегнула комбинезон и осталась в нижнем белье

Актриса Наталья Рудова в этом сезоне стала одной из участниц экстремального шоу «Звезды в Африке». Там красавица провела несколько недель, отважно сражалась со своими страхами и отвращением и даже заработала пищевую аллергию после поедания тараканов и личинок.

Но воспоминания о проекте у нее самые теплые. Красавица после вылета всей душой болела за своих, не переставая наблюдать за происходящим в лагере. А накануне предалась ностальгии и показала, какие кадры хранятся в ее телефоне.