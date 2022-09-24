Жанна была бы счастлива: сестра Фриске поздравила Орлову с беременностью

Экс-солистка «Блестящих», телеведущая Ольга Орлова в 44 года забеременела во второй раз. Она рассекретила интересное положение сразу же после первой годовщины свадьбы с мужем Валерием. Они улетели отдыхать, и на пляже Орлова продемонстрировала большой живот – срок явно внушительный, и скоро звезде рожать.

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На новость отреагировали друзья, коллеги и подписчики. В числе поздравивших – сестра Жанны Фриске Наталья.

«Милая моя, я тебя поздравляю. Я знаю, как ты сильно хотела», - написала Наталья, сама ставшая мамой в этом году.

Счастлива за лучшую подругу была бы и знаменитая сестра Натальи Жанна Фриске. Она ушла из жизни в 2015 году и до последнего общалась с Ольгой Орловой – ближе нее у артистки подруг не было.