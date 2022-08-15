Жанна Агузарова облила зрителей водой на своем концерте в Москве

Певица Жанна Агузарова выступила в Москве на площадке Главлето в парке Красная Пресня. Она дала редкий концерт в столице.

Любопытно, что несмотря на сильную жару Жанна Агузарова «оделась по-осеннему». Агузарова предстала в длинных черных штанах, балахоне и черном пиджаке. На шее у нее можно было увидеть массивное украшение, на руках – перчатки. Довершали образ традиционные черные очки.

В какой-то момент Агузарова схватила бутылку с водой и вылила ее на первые ряды своих верных слушателей. Фанаты остались в полном восторге, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Жанна Агузарова крайне редко выступает перед публикой. В этот раз она исполнила такие хиты, как «Верю я», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Ленинградский рок-н-ролл», «Чудесная страна».