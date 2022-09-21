«Жалко выглядит»: Миро высмеяла Муцениеце из-за Прилучного

Лена Миро прокомментировала недавнее интервью Агаты Муцениеце. Блогерше не понравилась высказывание актрисы о том, что они с бывшим мужем Павлом Прилучным «повязаны на всю жизнь», поскольку воспитывают общих сына и дочь.
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«Как же жалко выглядит это ее „мы повязаны“ с человеком, который не желает быть с ней повязанным», — заявила Лена.
По мнению Миро, Прилучный, который недавно женился во второй раз, всем своим поведением дает понять экс-супруге, чтобы она от него отстала.
«А бывшая все никак не отлезает, а ровно наоборот: таскается по интервью и нудит о его с ней общей повязанности», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке около 10 лет. Летом 2020 года звезды развелись. Недавно актер женился во второй раз. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян.