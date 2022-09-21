«Жалко выглядит»: Миро высмеяла Муцениеце из-за Прилучного

По мнению Миро, Прилучный, который недавно женился во второй раз, всем своим поведением дает понять экс-супруге, чтобы она от него отстала.

«А бывшая все никак не отлезает, а ровно наоборот: таскается по интервью и нудит о его с ней общей повязанности», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке около 10 лет. Летом 2020 года звезды развелись. Недавно актер женился во второй раз. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян.