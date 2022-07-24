Жалко денег на памятник и оградку? Могилу бывшего мужа Пугачевой совсем забросили

14 июля 2021 года умер от последствий коронавируса Александр Стефанович, кинорежиссер и бывший муж Аллы Пугачевой.

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На его могиле до сих пор нет памятника и даже худо-бедной оградки – просто холмик с деревянным крестом, весь поросший травой. Трудно представить, что никто не желает хранить память о заслуженном деятеле искусств.

Как пишет «Экспресс газета», близкие родственники Стефановича живут за границей и почему-то не нанимают работников кладбища для ухода за могилой, хотя наследство режиссер оставил достойное. Даже вот денег на оградку и памятник из него не выделили.

А Алла Пугачева и вовсе старается забыть о браке с Александром Стефановичем, прожила она с ним всего три года. Он считал, что сделал из неизвестной певицы звезду, а она утверждает, что он давил на нее, подавлял ее личность. На похороны к бывшему мужу Примадонна не пришла.