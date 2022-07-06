«Жалко»: Богомолов прокомментировал увольнение Рыжакова и Аграновича из театров

Недавно Департамент культуры Москвы сменил руководство у трех столичных театров. С постов ушли Иосиф Райхельгауз (худрук театра «Школа современной пьесы»), Алексей Агранович («Гоголь-центр») и Виктор Рыжаков («Современник»), контракты с которыми были заключены до 4 июля 2022 года.

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На встрече с Константином Богомоловым, худруком Театра на Бронной, журналисты попросили прокомментировать его произошедшие кадровые перестановки.

Муж Ксении Собчак подчеркнул, что в его родных пенатах увольнений не случилось и эти нововведения в целом не коснулись заведения. И заметил, что с теплом относится к уволенным.

«К некоторым из этих людей я отношусь с большой симпатией. И мне жалко, что так случилось. Но это востребованные личности, и, думаю, займут свою нишу», — сказал Богомолов.

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