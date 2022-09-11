«Жаль этих людей, несчастные, убогие, малоталантливые»: Соседов — хлестко о Хаматовой

Эмиграцию Чулпан Хаматовой в Латвию продолжают бурно обсуждать. Российская актриса уже несколько месяцев покоряет европейскую сцену, и, похоже, не стремится на родину. Сергей Соседов призвал не расстраиваться по этому поводу.

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«Она — средняя актрисулька, ее оценка в лучшем случае 4 с минусом. Ну, почему-то ее надували, как будто это Доронина или Морецкая. Эта Чулпашка перед этими великими именами никто и ничто. Но ее надули до уровня пупа земли», — высказался критик.

Журналист предположил, что Хаматова эмигрировала ради спасения своей недвижимости за 400 тысяч евро, а когда придет время — вернется как ни в чем не бывало.

«Мне жалко этих людей, несчастные, убогие, по большому счету, малоталантливые, если не сказать – бездарные. Они все взаимозаменяемы», — подытожил Соседов.

Ранее Сергей Соседов едко высказался о Филиппе Киркорове. Он предложил поп-королю «спуститься с небес на землю».

Источник: PROZVEZD