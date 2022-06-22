«Жаль, что так рано»: Дмитрий Колдун из «Фабрики звезд» - о покойном Пьере Нарциссе

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. В этот день у него должен был состояться бой с комиком Николаем Лукинским.

Дмитрий Колдун. Фото: пресс-служба.

Известие о скоропостижной смерти Пьера Нарцисса для многих стало полной неожиданностью. Соболезнования семье выразил и выпускник «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун. Ему сложно поверить во все произошедшее. Последние дни Пьер Нарцисс провел в больнице под капельницами. Он жаловался на самочувствие.

«Обаятельный человек, артист с запоминающейся и интересной харизмой. Певец с добрыми песнями. Мы не общались близко, но были как коллеги знакомы, пересекались на съемках и концертах. Жаль, что так рано. Соболезнования семье», — говорил Дмитрий Колдун с беседе с Teleprogramma.pro.

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