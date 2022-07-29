«Жаль, что детям приходится скитаться»: близнецам Пугачевой и Галкина выразили сочувствие

В Сети на видео, размещенное Максимом Галкиным, отреагировали по-разному. Нашлись и те, кто посочувствовал Лизе и Гарри Галкиным, которые почти полгода не были дома.

«Жаль, что детям приходится скитаться, неизвестность хуже всего», — высказалась одна из подписчиц.

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Но ее тут же поставили на место другие, заявив, что ничего плохого в том, что дети путешествуют с родителями, нет.