«Жаль, что детям приходится скитаться»: близнецам Пугачевой и Галкина выразили сочувствие

Поклонники пожалели отпрысков известного семейства Гарри и Лизу Галкиных, которые уже почти полгода не были дома.
Максим Галкин и Алла Пугачева с Гарри и Лизой

Максим Галкин и Алла Пугачева с Гарри и Лизой. Фото: соцсети

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой в конце зимы оставили свой роскошный замок в деревне Грязь и уехали из России.

Несколько месяцев семейство жило в Израиле, а затем перебралось в Юрмалу. На днях Максим Галкин поделился в микроблоге видео, которым запечатлел, как Алла Пугачева с Гарри и Лизой прогуливается по ухоженной улочке.

«А куда это вы без меня?» — обратился к домочадцам Максим Галкин.

«А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», — просто ответила мужу Алла Пугачева.

«Пошел!» — бросился догонять семейство Максим Галкин.

В Сети на видео, размещенное Максимом Галкиным, отреагировали по-разному. Нашлись и те, кто посочувствовал Лизе и Гарри Галкиным, которые почти полгода не были дома.

«Жаль, что детям приходится скитаться, неизвестность хуже всего», — высказалась одна из подписчиц.

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Но ее тут же поставили на место другие, заявив, что ничего плохого в том, что дети путешествуют с родителями, нет.

«Дети не скитаются, а путешествуют», «Вы серьезно? Знаю детей, которые переезжали, потому что родители военные, ну или жизнь так сложилась. Сама переезжала по разным квартирам и городам. Ребенку хорошо там, где мама и папа», «Вообще-то они с матерью, не одни. И отец с ними. Путешествуют», — высказались в Сети.

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