«Жаль, что детям приходится скитаться»: близнецам Пугачевой и Галкина выразили сочувствие

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой в конце зимы оставили свой роскошный замок в деревне Грязь и уехали из России.
Несколько месяцев семейство жило в Израиле, а затем перебралось в Юрмалу. На днях Максим Галкин поделился в микроблоге видео, которым запечатлел, как Алла Пугачева с Гарри и Лизой прогуливается по ухоженной улочке.
«А куда это вы без меня?» — обратился к домочадцам Максим Галкин.
«А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», — просто ответила мужу Алла Пугачева.
«Пошел!» — бросился догонять семейство Максим Галкин.
В Сети на видео, размещенное Максимом Галкиным, отреагировали по-разному. Нашлись и те, кто посочувствовал Лизе и Гарри Галкиным, которые почти полгода не были дома.
«Жаль, что детям приходится скитаться, неизвестность хуже всего», — высказалась одна из подписчиц.
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Но ее тут же поставили на место другие, заявив, что ничего плохого в том, что дети путешествуют с родителями, нет.
«Дети не скитаются, а путешествуют», «Вы серьезно? Знаю детей, которые переезжали, потому что родители военные, ну или жизнь так сложилась. Сама переезжала по разным квартирам и городам. Ребенку хорошо там, где мама и папа», «Вообще-то они с матерью, не одни. И отец с ними. Путешествуют», — высказались в Сети.