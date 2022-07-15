Зендея зареклась готовить еду, порезавшись на кухне

Позже она выложила фото, как медработник накладывает ей швы. Затем девушка похвасталась зашитой раной и иронично написала, что ее пальчики радуются, что они никогда больше не будут готовить.

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Зендея отметила в публикации своего помощника Дарнелла, который сопровождал звезду во время поездки в медпункт. Тот написал на своей странице в соцсети, что с его работодательницей никогда не бывает скучно и попросил бога помочь ему уберечь артистку, ведь «она чертовски неуклюжа».

Так что прости, Том. Никаких тебе борщей.