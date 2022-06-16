Зендея отреагировала на слухи о своей беременности

В середине июня Twitter и TikTok наполнились многочисленными слухами о том, что 25-летняя американская актриса и певица Зендея беременна. Надо полагать, от своего звездного бойфренда Тома Холланда.

Одни фанаты выкладывали видео со своими теориями, другие раскопали якобы ультразвуковой снимок живота молодой звезды.

15 июня девушка вышла в популярную социальную сеть, чтобы коротко прокомментировать слухи о своем материнстве.