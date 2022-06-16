Зендея отреагировала на слухи о своей беременности

Актриса встречается со своим партнером по фильмам о Человеке-пауке Томом Холландом.
Зендея

Зендея. Фото: Global Look Press

В середине июня Twitter и TikTok наполнились многочисленными слухами о том, что 25-летняя американская актриса и певица Зендея беременна. Надо полагать, от своего звездного бойфренда Тома Холланда.

Одни фанаты выкладывали видео со своими теориями, другие раскопали якобы ультразвуковой снимок живота молодой звезды.

15 июня девушка вышла в популярную социальную сеть, чтобы коротко прокомментировать слухи о своем материнстве.

«Теперь видите, вот почему я не пользуюсь «Твиттером», — написала она. — Просто выдумки без причины... Еженедельно».

Зендея оставила короткий комментарий о курсирующих вокруг нее слухах. Фото: соцсети

Какая может быть беременность, когда у Зендеи есть «Эйфория», есть «Дюна», есть роль девушки Человека-паука в Marvel и еще целый ворох проектов?

Хотя, ее парень не против того, чтобы создать семью. Вот что Том Холланд ранее говорил по этому поводу.

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