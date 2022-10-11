Земфира и Рената Литвинова прибыли к Алле Пугачевой: Израиль — сборище «бегунов»

Накануне Алла Пугачева призналась публике, что тоже улетела туда с детьми Гарри и Лизой, где воссоединилась с мужем Максимом Галкиным*. И, к слову, вполне счастливо чувствует себя на за границей.

Теперь же выяснилось, что покинувшие Россию Земфира и Рената Литвинова тоже решили присоединиться к Алле Пугачевой и прибыли на Землю обетованную. Правда их пребывание здесь должно стать временным.

Рената Литвинова заверила публику в своих соцсетях, что цель их визита — концерт Земфиры. Актриса же, как известно, почти всегда сопровождает верную подругу на гастролях.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.