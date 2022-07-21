Зеленский утратил права на товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика»

Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». Отныне любой желающий может подать заявку на эти знаки.

Как рассказал старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов, в Роспатенте эти товарные знаки числились за Зеленским.

Они были зарегистрированы для осуществления деятельности во всех сферах образовательных процессов, развлекательных, рекламных мероприятиях и даже дрессировке животных, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что сериал «Сваты», который когда-то начинал создавать Зеленский и его студия «Квартал 95», стали знаковыми для российского зрителя. Последняя седьмая часть была показана по российскому телевидению перед Новым годом. Снимать продолжение не планируется.