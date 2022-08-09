Зеленский лишил президентской стипендии Петренко за участие в шоу Навки

Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко за участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.
Кроме того, Петренко больше не сможет участвовать в подготовке украинских спортсменов для национальных команд по олимпийским видам спорта.
Заметим, что не так давно Виктор Петренко был исключен из Федерации фигурного катания Украины, сообщает ТАСС.
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Напомним, что Виктор Петренко родом из Одессы. Он уже много лет проживает в Америке, изредка наведываясь в Россию. В том числе и для участия в ледовых проектах.