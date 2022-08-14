«Зефирная любовь»: Галина Юдашкина нарядила маленькую дочку в платье с оборками и воланами с нежным принтом

Дочь известного модельера Валентина Юдашкина Галина Юдашкина поделилась в микроблоге трогательными кадрами.

На одном из снимков она показала всю семью, представ с мужем Петром Максаковым, сыновьями Анатолием и Аркадием и дочкой Агатой-Ариеллой. Малышку молодая мама держит на руках.

На следующем фото Агата-Ариелла позирует уже одна. Правда, Галина Юдашкина пока не готова показать лицо малышки, и девочка в кадре запечатлена без головы.

Зато прекрасно видно, ее красивое платье.