«Зефирная любовь»: Галина Юдашкина нарядила маленькую дочку в платье с оборками и воланами с нежным принтом

Наследница известного кутюрье Валентина Юдашкина растит малышку Агату-Ариеллу настоящей модницей.
Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым и тремя детьми

Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым и тремя детьми. Фото: соцсети

Дочь известного модельера Валентина Юдашкина Галина Юдашкина поделилась в микроблоге трогательными кадрами.

На одном из снимков она показала всю семью, представ с мужем Петром Максаковым, сыновьями Анатолием и Аркадием и дочкой Агатой-Ариеллой. Малышку молодая мама держит на руках.

На следующем фото Агата-Ариелла позирует уже одна. Правда, Галина Юдашкина пока не готова показать лицо малышки, и девочка в кадре запечатлена без головы.

Зато прекрасно видно, ее красивое платье.

Галина Юдашкина облачила дочку в платье из тончайшего хлопка с нежным принтом в виде зверей и цветов. Наряд украшен оборками и воланами.

«Зефирная любовь», - подписала снимок Галина Юдашкина.

Дочь Галины Юдашкиной. Фото: соцсети

Напомним, Галина Юдашкина сообщила, что у нее родилась дочка, 15 июля. Малышка стала третьим ребенком Галины и ее мужа Петра Максакова. Звездное семейство живет в Гонконге. Встречать Галину с малышкой из роддома прилетала счастливая бабушка Марина Юдашкина.

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