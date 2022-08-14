«Зефирная любовь»: Галина Юдашкина нарядила маленькую дочку в платье с оборками и воланами с нежным принтом

Дочь известного модельера Валентина Юдашкина Галина Юдашкина поделилась в микроблоге трогательными кадрами.
На одном из снимков она показала всю семью, представ с мужем Петром Максаковым, сыновьями Анатолием и Аркадием и дочкой Агатой-Ариеллой. Малышку молодая мама держит на руках.
На следующем фото Агата-Ариелла позирует уже одна. Правда, Галина Юдашкина пока не готова показать лицо малышки, и девочка в кадре запечатлена без головы.
Зато прекрасно видно, ее красивое платье.
Галина Юдашкина облачила дочку в платье из тончайшего хлопка с нежным принтом в виде зверей и цветов. Наряд украшен оборками и воланами.
«Зефирная любовь», - подписала снимок Галина Юдашкина.
Дочь Галины Юдашкиной. Фото: соцсети
Напомним, Галина Юдашкина сообщила, что у нее родилась дочка, 15 июля. Малышка стала третьим ребенком Галины и ее мужа Петра Максакова. Звездное семейство живет в Гонконге. Встречать Галину с малышкой из роддома прилетала счастливая бабушка Марина Юдашкина.