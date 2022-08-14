Здоровья ради: звезда Marvel Том Холланд удалил социальные сети из телефона

26-летний английский актер Том Холланд стал звездой Marvel и заработал миллионы поклонников по всему миру, чтобы пропасть из соцсетей. После выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой» парень стал редко делать посты, а 14 августа в вовсе заявил, что покидает две популярные платформы: Twitter и еще одну (заблокированную в РФ Роскомнадзором).

Артист выложил видео, на котором признался подписчикам, что удалил упомянутые приложения со своего телефона, дабы сохранить здоровье.

«Я взял перерыв в социальных сетях для моего психического здоровья, потому что я считаю, что они чрезмерно стимулируют и подавляют. Я вязну и зацикливаюсь, когда читаю что-то о себе в Интернете, и, в конечном счете, это очень пагубно влияет на мое психическое состояние, поэтому я решил сделать шаг назад и удалить приложения», - сказал молодой человек.

Страницы Холланда остались на своих местах, так что он может в любой момент вернуться в соцсети или доверить их ведение помощнику, как это давно сделала Селена Гомес.