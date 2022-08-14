Здоровья ради: звезда Marvel Том Холланд удалил социальные сети из телефона

26-летний английский актер Том Холланд стал звездой Marvel и заработал миллионы поклонников по всему миру, чтобы пропасть из соцсетей. После выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой» парень стал редко делать посты, а 14 августа в вовсе заявил, что покидает две популярные платформы: Twitter и еще одну (заблокированную в РФ Роскомнадзором).
Артист выложил видео, на котором признался подписчикам, что удалил упомянутые приложения со своего телефона, дабы сохранить здоровье.
«Я взял перерыв в социальных сетях для моего психического здоровья, потому что я считаю, что они чрезмерно стимулируют и подавляют. Я вязну и зацикливаюсь, когда читаю что-то о себе в Интернете, и, в конечном счете, это очень пагубно влияет на мое психическое состояние, поэтому я решил сделать шаг назад и удалить приложения», - сказал молодой человек.
Страницы Холланда остались на своих местах, так что он может в любой момент вернуться в соцсети или доверить их ведение помощнику, как это давно сделала Селена Гомес.
Описывая поступок Тома, западные СМИ отмечают, что он довольно молод для того уровня популярности, который на него свалился. Поклонники активно обсуждают не только творческую карьеру актера, но и его романтические отношения с коллегой по «Человеку-пауку» Зендеей. Если Холланд не хочет закончить так же, как Бритни Спирс, ему лучше отгородиться от медиаиндустрии, пока он не станет более взрослым.