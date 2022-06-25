«Здесь невероятные абрикосы»: Лера Кудрявцева покинула Россию

Многие знаменитости, покинувшие страну, начинают постепенно возвращаться. А некоторые, кто весной не решился выехать за пределы России, начали делать это сейчас. Вот и Лера Кудрявцева улетела на чужбину, откуда отправила фотоприветы поклонникам.
Кудрявцева не стала скрывать, куда именно улетела. И показала кадры своего нового местонахождения. Судя по всему, дочь и мужа она оставила дома.
«В Ереване. В каждом городе своя энергетика, свой «запах». Здесь невероятные абрикосы сейчас. Уходят, уходят, уходят… А ты ешь абрикос, смотришь из окна на дорогу. Говорите чаще «люблю» своим родителям, детям, любимым. Это так просто. И так важно. И так нужно», - написала теледива.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
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