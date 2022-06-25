«Здесь невероятные абрикосы»: Лера Кудрявцева покинула Россию

Многие знаменитости, покинувшие страну, начинают постепенно возвращаться. А некоторые, кто весной не решился выехать за пределы России, начали делать это сейчас. Вот и Лера Кудрявцева улетела на чужбину, откуда отправила фотоприветы поклонникам.

Кудрявцева не стала скрывать, куда именно улетела. И показала кадры своего нового местонахождения. Судя по всему, дочь и мужа она оставила дома.