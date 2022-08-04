«Здесь неуместно об этом говорить»: почему Шатунов в юности сбежал от Кузнецова

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как над музыкантом Юрием Шатуновым издевались в юности.
«Мы привезли Юру Шатунова из детского дома в интернат. Директор Валентина Николаевна оформила его документально. Отмыли его, накормили. Он взял в руки гитару. Спел несколько песен Леонтьева. Потом напел я ему свою песню «Ветер холодный зимой». Он текст выучил. Я послушал его и обалдел. Это было то, что нужно. Сказал ему: «Юра, хочешь или нет, но тебе придется стать звездой».
Как отметил Кузнецов, начались репетиции и регулярные занятия. «Мы готовили новогоднюю программу. А потом он сбежал. Меня Валентина Николаевна послала за ним. Я взял билет на автобус и поехал его искать к тетке. Это было в поселке Тюльган. Нашел его дом. Он рассказал, почему сбежал. Здесь это неуместно говорить. Я пообещал ему, что больше такого не будет. С тех пор его никто пальцем не трогал. Я привез его обратно», — заявил Кузнецов.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.