«Здесь неуместно об этом говорить»: почему Шатунов в юности сбежал от Кузнецова

Как отметил Кузнецов, начались репетиции и регулярные занятия. «Мы готовили новогоднюю программу. А потом он сбежал. Меня Валентина Николаевна послала за ним. Я взял билет на автобус и поехал его искать к тетке. Это было в поселке Тюльган. Нашел его дом. Он рассказал, почему сбежал. Здесь это неуместно говорить. Я пообещал ему, что больше такого не будет. С тех пор его никто пальцем не трогал. Я привез его обратно», — заявил Кузнецов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.