«Здесь моя семья. Уезжать не собираюсь»: Кудрявцева эмоционально ответила на обвинения, что сидит «на двух стульях»

На днях Лера побывала в Крыму. Она путешествовала на поезде. 8 октября телеведущая была поражена, когда узнала о взрыве, который произошел утром на Крымском мосту. Она призналась, что любовалась им, когда ехала на поезде. Однако на нее стала обрушиваться критика. Кудрявцева решила внести ясность в свою позицию.

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