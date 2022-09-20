«Здесь его никто уже не ждет»: друг пожалел Михаила Ефремова

Михаил Ефремов, которого приговорили к 7,5 годам колонии за аварию со смертельным исходом, продолжает отбывать срок. Друзья очень переживают за актера. По мнению некоторых из них, после освобождения он не сможет вернуться к любимой работе.

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«Я боюсь, что он сломается! Психологически. Потому что здесь его никто уже не ждет. Его место в кинематографе уже занято коллегами», — поделился с PROZVEZD человек из окружения звезды, пожелавший сохранить свое имя в тайне.