«Здесь что-то не так»: эксперт по лжи заподозрил Маликова в расставании с женой

Эксперт по лжи Илья Анищенко заявил, что музыкант Дмитрий Маликов скрывает от журналистов и фанатов свое расставание с женой Еленой Изаксон. Профайлер внимательно изучил слова певца, когда он отрицал проблемы в семье.
«Он продемонстрировал сигналы сомнения и неуверенности, отвечая на вопрос. Например, я заметил не конгруэнтный сигнал, когда слова расходятся с языком тела. Сначала Маликов помотал головой в стороны, а затем после паузы произнес: «Это неправда». Когда невербальное противоречит вербальному, это подозрительно. Здесь что-то не так».
По словам Анищенко, в семье у певца, скорее всего, есть проблемы. Развод, возможно, еще и не состоялся, но музыкант на верном пути к расставанию с женой. Дело в том, что Маликов делает паузы в речи, сбивается, тщательно подбирает слова. Видно, что тема развода вызывает у звезды стресс, сообщает kp.ru.
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Напомним, что Маликова подозревают в романе с моделью Ириной Антоненко. По слухам, музыкант забрал сына и ушел от жены.