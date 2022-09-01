«Здесь что-то не так»: эксперт по лжи заподозрил Маликова в расставании с женой

По словам Анищенко, в семье у певца, скорее всего, есть проблемы. Развод, возможно, еще и не состоялся, но музыкант на верном пути к расставанию с женой. Дело в том, что Маликов делает паузы в речи, сбивается, тщательно подбирает слова. Видно, что тема развода вызывает у звезды стресс, сообщает kp.ru.

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Напомним, что Маликова подозревают в романе с моделью Ириной Антоненко. По слухам, музыкант забрал сына и ушел от жены.