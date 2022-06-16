«Здесь что-то ляпнули, здесь укусили»: Рогожин назвал преступлением высказывания Галкина и других сбежавших

Певец Сергей Рогожин прошелся по знаменитостям, осуждающим Россию. Многие из них уехали за пределы страны, но продолжают высказываться негативно. По его мнению, звезды тем самым кусают руку дающего. Среди таких персон — Максим Галкин, Андрей Макаревич, Татьяна Лазарева, Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова.

«Это, я считаю, просто преступление. Получается, что на выделенные деньги они ведут информационную войну внутри государства. Это катастрофа не только для этих коллег, это катастрофа для тех людей, кто им эти деньги выделяет. И эти люди, безусловно, не правы, но они все время пробовали, насколько они могут зайти дальше, они все продвигались. Здесь что-то ляпнули, здесь укусили. Вот тот же Максим Галкин», — процитировал ФАН слова Сергея Рогожина.