Збруев рассказал о личной жизни Меньшикова

Звезда фильма «Все будет хорошо» Александр Збруев с теплотой вспомнил о своих учениках. Актер преподавал много лет в ГИТИСе. Артист признался, что ребятам, которые занимались у него, мало повезло.

«Один мальчик — Виталий Боровик — работает у нас в «Ленкоме»... Настя Чернова вышла замуж за Олега Меньшикова. Она просто жена...», - посетовал Збруев.

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