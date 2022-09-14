Зажигалка: 60-летняя Роза Сябитова в салатовых шортиках устроила танцы в интерьерах родового гнезда

60-летняя телеведущая и сваха Роза Сябитова наслаждается своим статусом молодой бабушки. Скоро исполнится три месяца маленькой внучке телезвезды, которую ей подарила дочка Ксения.
Роза Сябитова с удовольствием нянчится с внучкой. В телеграм-канале телесваха рассказала, что на этой неделе полностью посвятила себя малышке.
Звездная бабушка совмещает приятное с полезным — она нянчится с внучкой и заодно устроила уборку в подмосковном особняке, который называет родовым гнездом.
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В телеграм-канале Роза Сябитова поделилась кадрами уборки. Облачившись в шортики салатового оттенка, 60-летняя телезвезда выплясывает с пылесосом в руках под хит Фредди Меркьюри I want to break free. На помощь своей именитой маме устремилась Ксения. В халате и бигуди она подыграла родительнице.
Роза Сябитова с дочкой Ксенией устроили то ли танцы, то ли уборку в доме. Фото: скрин соцсети
«Эта вахтовая неделя ухода за внучкой — моя. Пока Принцесса спит, решили убраться в доме в две руки. И лучше всего это получается под музыку. А что вы делаете, чтобы рутинная работа шла веселей?» — написала под видео Роза Сябитова.