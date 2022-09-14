Зажигалка: 60-летняя Роза Сябитова в салатовых шортиках устроила танцы в интерьерах родового гнезда

60-летняя телеведущая и сваха Роза Сябитова наслаждается своим статусом молодой бабушки. Скоро исполнится три месяца маленькой внучке телезвезды, которую ей подарила дочка Ксения.

Роза Сябитова с удовольствием нянчится с внучкой. В телеграм-канале телесваха рассказала, что на этой неделе полностью посвятила себя малышке.

Звездная бабушка совмещает приятное с полезным — она нянчится с внучкой и заодно устроила уборку в подмосковном особняке, который называет родовым гнездом.

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