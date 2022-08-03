«Зайка-нянька»: Наталья Фриске попробовала отобрать у дочери любимую игрушку, а та искренне возмутилась

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья души не чает в маленькой дочери Луне.

Малышка появилась на свет в канун 36-летия Натальи Фриске и сделала ее по-настоящему счастливым человеком.

Наталья Фриске наслаждается каждой минутой, проведенной вместе с маленькой Луной. Она покупает ей дорогие игрушки. Одну из них Наталья Фриске показала в микроблоге.

Луна держала игрушку в руке, а Наталья попробовала взять ее. Обычно очень спокойная малышка, тут же издала недовольный возглас.