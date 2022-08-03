«Зайка-нянька»: Наталья Фриске попробовала отобрать у дочери любимую игрушку, а та искренне возмутилась

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья души не чает в маленькой дочери Луне.
Малышка появилась на свет в канун 36-летия Натальи Фриске и сделала ее по-настоящему счастливым человеком.
Наталья Фриске наслаждается каждой минутой, проведенной вместе с маленькой Луной. Она покупает ей дорогие игрушки. Одну из них Наталья Фриске показала в микроблоге.
Луна держала игрушку в руке, а Наталья попробовала взять ее. Обычно очень спокойная малышка, тут же издала недовольный возглас.
«Мама не отбирает, - успокоила дочку Наталья Фриске. - Это зайка-нянька. Обалденная штука. Луна в машине с ним только ездит спокойно. У нас классическая музыка тут есть, сказки, песни, белый шум».
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, дочка Натальи Фриске появилась на свет 8 апреля. Девочка стала первым ребенком 36-летней Натальи.